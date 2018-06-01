إغلاق صالة في مطار هامبورغ بسبب حقائب مشبوهة

أخبار الآن | هامبورغ - ألمانيا ( وكالات )



أغلقت سلطات الأمن الألمانية صالة ركاب بأكملها في مطار هامبورغ شمال ألمانيا عقب العثور على عدد من الحقائب المتروكة والمشبوهة

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحقائب المشبوهة تم العثور عليها في ساعة مبكرة في الصالة ،وفحص رجال الشرطة الاتحادية الحقائب لكنهم لم يعثروا على آثار لمواد متفجرة .

تجري الشرطة تحرياتها لمعرفة أصحاب الحقائب.

واستمرت فترة إغلاق الصالة ساعة إلا ربع. ولم يتسبب الإغلاق في إلغاء رحلات، لكنه أدى تأخير أربع رحلات، بحسب بيانات متحدثة باسم المطار.





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