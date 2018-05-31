3 أشخاص بين قتيل وجريح في حادثة طعن بألمانيا

أخبار الآن | شليسفيش - ألمانيا - (وكالات)

ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن شخصا قام بعملية طعن على متن قطار متجه إلى مدينة فلنسبورغ بولاية شليسفيش هولشتاين الألمانية في أقصى شمال البلاد.



وأفادت التقارير أولية أن حادثة الطعن أدت إلى مقتل شخص وجرح شخصين آخرين.

ووقع الهجوم حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على متن قطار متجه من مدينة كولونيا عبر هامبورغ إلى مدينة فلنسبورغ.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن المهاجم قتل برصاص ضابط شرطة.

وأفادت تقارير أن عناصر الشرطة حاولوا التدخل لمنع حادث الطعن، وأن المشتبه به طعن أحدهم قبل أن يقوم الآخر بإطلاق النار عليه، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام ألمانية.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن القتيل هو المهاجم نفسه.

وذكرت صحيفة بيلد، أن منفذ الهجوم طعن شخصا وأصابه بجروح خطيرة، وحين توجه شرطيان نحوه هاجمهما وجرح شرطية، ما دفع زميلها إلى إطلاق النار عليه وقتله.

ولم تتوفر بعد معلومات فيما إذا كانت هناك دوافع إرهابية وراء الحادث.



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