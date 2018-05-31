ظهور صحفي روسي بعد يوم من إعلان اغتياله بأوكرانيا

أخبار الآن | كييف - أوكرانيا - (وكالات)

ظهر الصحفي الروسي أركادي بابتشنكو، الأربعاء، على قيد الحياة، أمام الصحفيين في أوكرانيا، بعد يوم من إعلان مقتله.

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل غريتساك للصحافيين إن اختلاق مقتل الصحافي كان ضمن "عملية خاصة" استباقا لمخطط فعلي يهدف إلى قتله.

وأعلنت الشرطة الأوكرانية أنها اعتقلت شخص متهم بالاعداد لاغتيال الصحفي بابتشنكو.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أمس العثور على جثمان صحفي روسي معارض مقتول بالرصاص.

وأصدر الكرملين بيان إدانة بذلك وطالب السلطات الأوكرانية بفتح "تحقيق فعلي"، معتبرا أن كييف أصبحت مكانا خطرا جدا للصحفيين.

هذا و أدانت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، السلطات الأوكرانية على ما وصفته بالـ"المسرحية"، بعد اختلاق مقتل أركادي بابتشنكو، الصحفي المناهض للرئيس الروسي، فلاديمير بوتن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذه المسرحية هي بكل وضوح عمل استفزازي جديد ضد روسيا"، قبل أن تضيف "نحن سعداء بأن هذا المواطن الروسي على قيد الحياة"، حسب ما نقلت فرانس برس.

مصدر الصورة: موقع CNN



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