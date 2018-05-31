توجيه الإتهام رسميا بالاغتصاب للمنتج "هارفي واينستين"

اخبار الآن | مانهاتن - الولايات المتحدة (رويترز)



قال مدعي منطقة مانهاتن سايرسفانس في بيان يوم الأربعاء، إن المنتج السينمائي هارفي واينستين قد اتهم رسميا بالاغتصاب من الدرجتين الأولى والثالثة والفعل الجنسي الجنائي من الدرجة الأولى. ووجهت التهم إلى واينستين من قبل هيئة محلفين كبرى في أعقاب القبض عليه ومثوله أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي.



واتهم واينستين بسوء السلوك الجنسي من جانب أكثر من سبعين امرأة. بحسب رويترز، ونفى واينستين القيام بأي علاقة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، وسلم واينستين نفسه إلى الشرطة لمواجهة تهم الاغتصاب. واطلق سراحه بكفالة قدرها مليون دولاراً، ويخضع للمراقبة بحيث لايستطيع التحرك خارج الدائرة المسموح له بها.

منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تقدمت أكثر من 80 امرأة بدعاوي ضده، أمثال لوبيتا نيونغو، وأوما ثورمان، وغوينيث بالترو، وروز ماكغوان، التي اتهمته باغتصابها في مهرجان "صندانس " للأفلام. لم تصدق ضحاياه أن يأتي يوم يقتاد فيه واينستين مكبل اليدين لمحاسبته على تحرشه بالنساء واعتداءاته الجنسية. كانت صورته وهو مكبل اليدين مصدر راحة وسعادة لعديد من النساء اللواتي قدمن شكاوي ضده.

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