تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن اعتداء لييج في بلجيكا

أخبار الآن | لييج - بلجيكا - (وكالات)

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع أمس في مدينة لييج البلجيكية وأسفر عن قتل ثلاثة أشخاص من بينهم اثنتان من أفراد الشرطة المحلية، وكانت السلطات البلجيكية قالت انها ماتزال تبحث عن الأسباب التي دفعت بنجامين هارمن إلى تنفيذ الهجوم اثناء الافراج المؤقت عنه، اذ كان يشتبه بتواصله مع جماعات متشددة.

أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مدينة لييج البلجيكية أمس الثلاثاء. وقال التنظيم في بيان نشرته وكالة "اعماق"، الذراع الإعلامي الخاص به، أن منفذ الهجوم أحد جنود ما تسمى بالخلافة، كان الادعاء الاتحادي البلجيكي قد ذكر، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ هجوم لييج بطريقة تحاكي الهجمات التي ينفذها "داعش"، حيث تم استهداف عنصري شرطة باستخدام سكين قبل أن يتحقق الاستيلاء على أسلحتهما.

وأضاف أن منفذ الهجوم كان على تواصل مع أفراد متطرفين، عام 2016 ومطلع 2017، وفقا لمعلومات من شرطة لييج.. وأوضح أنه لم يتم تأكيد تواصله مع كيانات أخرى بعد ذلك، وتركز التحقيقات الآن حول ما إذا كان المهاجم، الذي يعرف باسم " بنيامين إتش"، قد نفذ الهجوم بمفرده.

جدير بالذكر أن مقترف الفعل الإرهابي قتل شرطيين في مدينة لييج، بالإضافة إلى شاب عمره 22 عاما، ثم فر بعد ذلك إلى مبنى مدرسة ثانوية حيث أطلقت عدة طلقات على أفراد القوات الخاصة قبل أن يتم قتله.

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