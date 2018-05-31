أوامر بالإخلاء في جزيرة بهاواي بعد تدفق حمم بركانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت السلطات في هاواي أومر إخلاء للسكان بعد أن زحفت صخور منصهرة خرجت من شقوق أحدثها بركان كيلاويا باتجاه مجموعة من المنازل على القمة الشرقية لجزيرة بيغ أيلاند، وأصدرت وكالة الدفاع المدني للمقاطعة هذا التحذير مع بدء تسارع تدفق الحمم البركانية مما هدد بقطع طريق رئيسي يصل إلى منطقة بحرية واقعة إلى الشرق من البركان فيما طلبت السلطات من سكان المنطقة متابعة المحطات الإذاعية المحلية لمعرفة المستجدات

وجاء هذا الإجراء يوم الأربعاء في اليوم الثامن والعشرين لما وصفه الجيولوجيون بأنه واحد من أكبر حوادث ثوران البراكين على مدى القرن الأخير، وقالت الوكالة ”ننصح سكان منطقة كابوهو ... بالمغادرة ... أنتم معرضون لخطر الانعزال لاحتمال أن تغمر الحمم الطريق إلى الشاطئ“.

كما أشار مسؤولو الدفاع المدني إلى انقطاع واسع للاتصالات في المنطقة بسبب انقطاع خطوط الكهرباء والخطوط الهاتفية مما أعطى دفعة لقرار الإسراع في تنفيذ خطط الإخلاء قبل أن تصل الأمور إلى حالة الطوارئ، ولم يعرف على الفور عدد الأشخاص والمنازل المتضررة من أوامر الإخلاء. وكان نحو 2000 من السكان نزحوا بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكبريت السام في بداية ثورة البركان قبل نحو أربعة أسابيع. ويثور بركان كيلاويا من وقت لآخر منذ نحو 35 عاما.

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