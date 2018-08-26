من هذه المخابئ كان يشن داعش هجماته شمال بغداد

أخبار الآن | سامراء - العراق (حصري - وسام يوسف)

عثرت القوات العراقية على المخابئ التي إستخدمها فلول داعش في صحراء الجزيرة المحاذية لعمليات سامراء شمال بغداد لتنفيذ هجمات على القوات العراقية وإختطاف المدنيين على ما أفاد قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري في مؤتمر صحفي.

من جانبه قال قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الإتحادية العراقية اللواء علي اللامي لأخبار الآن إن القوات العراقية دمرت عددا من المضافات التي كانت بقايا داعش تستخدمها منطلقاً لتنفيذ خروقات أمنية لاسيما في منطقتي مْطَيْبِيجَة وحوض العظيم التي تقع شمال شرق بغداد.

وكانت القوات الأمنية العراقية أطلقت عملية عسكرية لمطاردة المتبقين من فلول داعش الارهابي في مناطق مطبيجية وحوض العظيم حيث أسفرت هذه العملية عن العثور على عدد من مضافات داعش الارهابي كان يتخذها منطلقا لعملياته المسلحة في المنطقة , وقال اللواء علي الامي قائد الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية إن القوات الامنية العراقية مستمرة بمطاردة فلول داعش المتخفين لغرض بسط الأمن على جميع المناطق التي مازالت تشهد خروقات أمنية إعتمادا على المعلومات الاستخبارية التي تعزز مطاردة الفلول المتخفين.

من جانبه قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري إن القوات الامنية في المنطقة تجري إعادة إنتشار وتوزيع القوات في المناطق التي تشهد وجود مسلحي داعش الارهابي شمال شرق بغداد من أجل السيطرة وبسط الامن فيها , وأضاف الزهيري أن جميع القوات الأمنية العاملة في المنطقة تخضع لقيادة عمليات سامراء وقيادة العمليات المشتركة وهناك تنسيق عال فيما بينها من أجل متابعة عمليات التطهير والبحث عن المتخفين من مسلحي داعش ، داعيا المواطنين في هذه المناطق الى التعاون الكامل مع القوات الامنية من أجل توفير المعلومات عن إرهابيي داعش.

ويذكر أن رئىس الورزاء العراقي حيدر العبادي وجه التشكيلات الامنية العراقية كافة بالعمل ضمن إمرة قيادة العمليات المشتركة وعدم تسييس العمل الأمني خاصة أن إرهابيي داعش يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم في عدد من مناطق شرق بغداد وشمالها.

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