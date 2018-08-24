الشرطة العراقية تتبع مواقع مرتبطة بداعش إلكترونياً

أخبار الآن | ديالى - العراق (حصري - وسام يوسف)



إستحدثت الشرطة العراقية مكتبا خاصا بالمتابعة الالكترونية لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تتبع محاولاته تجنيدَ الشباب والسيطرة على الأفكار الإرهابية التي يحاول نشرها.



قيادة شرطة ديالى تمكنت من خلال مكتب المتابعة الألكترونية من إغلاق مئات المواقع الالكترونية التي يستخدمها داعش لغرض نشر أفكاره الاجرامية والمتطرفة.

و أعلنت وزارة الداخلية العراقية إستحداث مكاتب خاصة للتبع الألكتروني على مواقع التواصل الاجتماعية في جميع قيادات الشرطة في المحافظات العراقية من أجل متابعة تنظيم داعش ألكترونيا.

وو فق ضباط في الداخلية العراقية فإن قوات الشرطة العراقية إستعانت بالعشرات من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل المساهمة و تظافر الجهود في هذا الجانب , حيث تمكنت شرطة محافظة ديالي شمال شرق بغداد من تسجيل عدة نجاحات في حربها الألكترونية على هذا التنظيم الإرهابي.



اقرا ايضا

4 أمور كشفتها رسالة البغدادي الأخيرة

البغدادي يدعو مسلحي داعش إلى الاستمرار في القتال

من هو قائد جيش الكواسر في داعش وكيف قتل؟

داعش استغل اربعة اطفال في تنفيذ هجوم الشيشان