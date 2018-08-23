أربعة قتلى بهجوم إستهدف حاجزا للعمليات الخاصة الليبية

أخبار الآن | زليتن - ليبيا (محمد عقوب)

استهدف داعش بهجوم مسلح حاجزا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الليبية، ما أدى الى قتل أربعة عسكريين وإصابة خمسة آخرين بجروح قرب زليتن وقال محمد حسين أبوحجر مدير مديرية أمن زليتن لأخبار الان أن عمليات التمشيط قائمة في المنطقة وأن الامور تحت السيطرة .

نحن الآن في مكان وقوع الهجوم المسلح الذي قام بتنفيذه مسلح يتبع لتنظيم داعش على بوابد "كعام" الواقعة بين مدينتي زليتن والخمس، 160 كيلوا متر عن العاصمة الليبية طرابلس، وكان الهجوم الذي وقع عند الثامنة إلا ربع من صبيحة يوم الخميس، في ثالث أيام عيد الأضحى، كان قد قام بتنفيذه إنغماسي على متن سيارة من نوع "مازدا"، قام بالهجوم فوراً على أفراد الأمن المتواجدين في البوابة وداخل مقر الحرس التابع لمديرية أمن زليتن، مستغلاً حالة الهدوء وقلة الحركة في البوابة، حيثُ أنها تقع على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي زليتن وطرابلس إلى الشرق منها.

بحسب مصار طبية أفادت لتلفزيون الآن بأن عدد الجرحى من قوات الأمن بلغ عشرة جرحى ثلاثة منهم في حالة خطرة، وبلغ عدد القتلى أربعة من قوات الأمن، الذي قُتلوا على الفور أثناء الهجوم المباغت الذي نفذه الإنغماسي الذي يتبع لتنظيم داعش، حيثُ أفاد أحد أفراد الأمن الذي كان شاهداً على الهجوم بأن الإرهابي كان قد صاح بعدة عبارات من قبيل "يا أعداء الله، يا مرتدين" وهو يقوم بالهجوم ويطلق النار صوب أفراد الأمن.

الجدير بالإشارة إلى أن عدة تقارير استخباراتية أفادت خلال المدة القليلة الماضية، بأن عدّة تحركات قد تم رصدها لعناصر من داعش على الطريق الرابط بين مدينتي زليتن وبني وليد، التي تقع جنوب مدينة زليتن، حيثُ تنشط بها عدة دوريات تقوم بها قوات الأمن الليبية التابعة لمديرية أمن زليتن، ويتم رصد تحركات لعناصر داعش بين الحين والآخر.





اقرا ايضا

أربعة قتلى بهجوم إستهدف حاجزا للعمليات الخاصة الليبية