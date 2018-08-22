شهادات لأبناء ضحايا تفجيرات نيروبي

أخبار الآن | نيروبي - كينيا (شافعي معلم أحمد)

كثيرة هي الافعال الدموية التي ارتكبتها القاعدة، تفجيرات نيروبي احداها و لا تزال تداعياتها مستمرة هذه اللحظة ..الفيديو التالي يوضح وحشية هذا التنظيم و ما ارتكبه بحق الابرياء.

اسمي بوب كينفور نادونغ ((Bop Kingori Ndungu أنا طالب في كلية البنوك والمالية في جامعة مسيمارا، كوني ترعت بدون أبي، لما كنت صغيرا كنت دائما أسأل أمي ما أذا كان لدي أب او لا، ولم تكن تريد إفصاح ذلك، ولما كبرت قليلا أخذتني إلى التذكار الضحايا، ومن هناك رأيت اسم والدي.



اول مرة شعرت بفقدان أبي كانت لما كنت أتخرج من الصف الثامن الابتدائي، جاءت إلي أمي وقالت لي هل تعلم أنني لم أدفع رسوم المدرسة منذ بداية السنة، والآن وصل إجمالي المبلغ إلى ثلاثة وخمسين ألف شلينغ كيني، كيف يمكنني الحصول على هذا المبلغ؟ ولهذا قررت ن لا ترسل بي إلى المدرسة، وأنا ذهبت إلى زوج أمي وحكيت له ما جري وقال لي من المفترض أن تدفع أمك عن رسوم المدرسة وليست أنا.

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لوكان أبي على قيد الحياة لما واجهت الصعوبات التي واجهتها، قد تعلمت جيدا، وقد حصلت على نتائج جيدة، وقد ذهبت لي جامعة مرموقة أدرس بها كلية جيدة، رحيل أبي فتح كثر من الصعوبات أمامي.

كنا نزور مكان التذكار ضحايا الانفجار في كل سنة، لكننا توقفنا عن ذلك لما كنت في السن الخامسة حينها قالت لي أمي، علنيا ان نركز المستقبل بدلا من العيش بمأساة الماضي، ولم أذهب إلى ذلك المكان سوى هذا العام حيث زرت.

أتمنى في المستقبل أن أعمل في عالم البنوك والمال لأن أبي كان محاسبا محترفا، ولأنني أريد أن أتذكر أبى بشكل جيد أريد أن أدخل في المجال الذي كان يعمل فيه، وأود أن أترك الإرث الذي كان يتمنى أن يترك على العالم.

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