أستاذ أزهري: يجب حماية الرياضيين من الجماعات المتطرفة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (عبدالله حميد)

من جهة أخرى، دعا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الدول الى التكاتف ضد الجماعات المتطرفة التي تشكل خطرا على مجتمعاتنا بتهديدها للرياضيين و يخالفون بذلك تعاليم الدين الاسلامي.

قال عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر د. عبدالفتاحةالعواري، إنه لا يوجد ما يمنع شرعا من ممارسة الشباب إي نوع من أنواع الرياضة سواء كرة القدم أو غيرها من الرياضات الأخرى.

واستدل بقول عمر رضي الله عنه، "علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل"، وهي من انواع الرياضة التي حري بكل مسلم أن يصقل بها قواه الجسدية.

وذلك ردا على تهديدات تنظيم داعش الإرهابي اللاعبين للرياضة، مشيرا أن تلك الجماعات لا تملك فقها ولا يوجد لديها أي دليل من الكتاب أو السنة، وهم أبعد ما يكون عن الإسلام وشريعته في مثل هذه التصريحات، التي تدل على جهل أصحابها.



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