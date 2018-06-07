مونديال 2018: كيف تبدو فرص مصر للتأهل عن المجموعة الأولى؟

أخبار الآن | القاهرة - مصر (رمضان المطعني)

يأمل المصريون ان يؤدي منتخب الفراعنة بصورة مشرفة خلال مباريات كأس العالم بروسيا ويصعد الى دور الستة عشر كاميرا اخبار الان جمعت عددا من الاراء حول توقعات اداء المنتخب المصري في كأس العالم.

خطة مصر في غياب صلاح

تتعاظم آمال مشاركة محمد صلاح في المباراة الأولى لمصر في المونديال والتي ستقام يوم الجمعة 15 حزيران/يونيو القادم والتي ستكون أمام أقوى فرق المجموعة الأولى منتخب الأوروغواي إلا أنه حتى في حالة عدم اشتراكه فقد أكد كوبر أنه لن يغير من خطته بسبب غياب صلاح المحتمل بل سيعتمد على أحد البدائل المطروحة وهو إشراك شيكابالا في مركز الجناح الأيمن أو نقل تريزيغيه من مركز الجناح الأيسر إلى الأيمن مع الاعتماد على رمضان صبحي ليحل محل لاعب قاسم باشا في الجانب الأيسر.

ولكن السؤال الأهم هو .. هل طور كوبر أداءه الهجومي على أرض الواقع ليستطيع تعويض صلاح في حال تأكد غيابه؟، هل اعتمد كوبر خطة بديلة لتجربتها في حالة عدم وجود مروان محسن للإصابة أو للاستبعاد بسبب الإنذارات مثلاً .. الإجابة للأسف لا.

أسباب حقيقية تدعو للقلق

وأخيراً فإن على الرغم من واقعية كوبر ومنطقية مبرراته إلا أنه في الوقت ذاته يجب التنبيه على أن منافسي مصر في أمم أفريقيا ليسوا هم من سيواجهون الفراعنة في نهائيات كأس العالم وأن الفريق بحاجة شديدة وماسة لتطوير أداءه على الصعيد الهجومي، خاصة أن الأداء الدفاعي لم يحم منتخب مصر من استقبال شباكه 14 هدفاً تحديداً منذ مواجهة بوركينا فاسو في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا وحتى مباراة بلجيكا آخر المباريات الودية استعداداً للمونديال، إضافة إلى أن العقم الهجومي بات واضحاً جداً في أداء المنتخب المصري الذي سجل هدفين فقط في المباريات الودية الخمس الأخيرة علماً بأنه لم يذق طعم الفوز رسمياً أو ودياً منذ الانتصار التاريخي في الثواني الأخيرة على الكونغو (2-1) والذي صعد بمصر إلى نهائيات كأس العالم روسيا FIFA 2018.

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