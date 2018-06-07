الفراعنة يعلقون آمالهم على خطط كوبر وأهداف صلاح

أخبار الآن | القاهرة - مصر (رمضان المطعني)

بعد غياب دام 28 عن النهائيات، يعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى الظهور في بطولة كأس العالم من خلال النسخة التي تستضيفها روسيا من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو، وينتظر أن يعتمد هيكتور كوبر في المونديال على موهبة وسرعة محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي والذي تصدر قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال الروسي.

لحظات تمناها المصريون منذ ما يقارب 28 عاما بأن يكون فريقهم في المونديال وبأقدام صلاح صعد الفراعنة الى كأس العالم بروسيا وهنا بدأت قصة اخرى حول قدرة المتنخب المصري لاجتياز مجموعته والصعود للدور الثاني وتحقيق انجاز اخر .

مجموعة مصر والسعودية الى حد ما لا استطيع ان اقول انها قوية او ضعيفة واورجواي منتخب قوي جدا وروسيا تلعب على ارضها المنافسة قوية واعتقد ان مباراة مصر والسعودية هي امل مصر للصعود للدور الثاني .

الفراعنة يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين ما يعزز فرصهم بحسب الخبراء لاجتياز الدور الاول من كأس العالم منهم صلاح والنيني وكهربا وجبر وحجازي والمحمدي وغيرهم الى جانب المدرب الارجنتيني كوبر الذي يوظف كل ادوات لاعبيه.

كابتن مخلوف حامد (مدرب بنادي الترسانة ولاعب منتخب مصر السابق)

من الممكن ان نلعب بطريقة 442 ولكن اين الادوات لابد ان نكون منطقيين هل الادوات متوفرة للعب بطريقة هجومية كلنا لدينا رغبة للفوز بمباريات كأس العالم لكننا نحتاج الى مهاجميين جيدين .

لكن الشارع المصري قلبه واماله معلقه بأقدام صلاح وقلقه بعد صدور تقارير اوليه عن اصابته تشير الى انه لن يلحق بالمبارة الاولى للمنتخب امام الاورجواي وهي اقوى فرق المجموعة .

محمد يوسف (مواطن مصري)

المنتخب المصري جيد بع لاعبين ممتازين مثل أحمد فتحي والسعيد والنيني وطارق حامد لكن صلاح مؤثر جدا الله معنا في هذا .

عمرو محمود

من الممكن ان نعوض غياب صلاح في اول مباريتين عن طريق حجازي وتريزيجيه وحامد .

وليد حامد

في اعتقادي المباراة الاولى امام اورجواي نخسره تأثير صلاح سيفرق في الحماس والثقة ولكن سنعوض امام روسيا والسعودية.

خاض الفراعنة عددا من المبارايات التحضيرية قبل السفر الى روسيا من بينها الكويت والبرتغال وكولومبيا وظهر بأداء متوسط تعرض فيها لهزمية واحدة امام البرتغال بنتيجة هدفين لهدف .

رغم كل التوقعات يظل المستطيل الاخضر هو صاحب القرار هل سيتأهل منتخب مصر الى الدرو لثاني للمونديال ام سيكون غياب محمد صلاح له تأثيره في بعض المباريات هي نساؤلات ستجيب عنها الأيام القادمة .

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