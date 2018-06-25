قداس يشمل جميع أديان الموصل تعزيزاً للتعايش السلمي

أخبار الآن | تلكيف - العراق (وسام يوسف)

أقامت كنيسة "تلكيف" شمالي الموصل قداساً شاركت فيه جميع الأديان في نينوى بهدف إيصال رسالة سلام الى مواطني محافظة للعودة الى مناطقهم والمشاركة في بنائها و إعمارها.

وشاركت الحكومة المحلية في نينوى بقداس كيسة "يوسع الأقدس" الذي تخللته ترنيمات تعبر عن السلام والتعايش السلمي بين أديان وطوائف المحافظة.

كما ذكر مشاركون أن الموصل شهدت إقامة فعاليات فنية و ثقافية و منها إطلاق طيور السلام بمشاركة الحكومة المحلية في قضاء تلكيف الذي ما زال يشهد عودة قليلة لأبناء الديانة المسيحية.

كما أشار ماطنون و قائمون على إدارة كنيسة "يوسع الأقدس" في تلكيف الى أن القداس شمل جميع الأعراق و الأديان و الطوائف و الهدف منه هو إرسال رسالة لأبناء الديانة المسيحية من أجل العودة الى القضاء والمشاركة في تعايشها السلمي بعد ان تخلص كحال بقية مدن نينوى من إحتلال داعش و إرهابه الذي فشل في تخريب اللحمة الوطنية التأريخية بين أبناء الموصل.

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