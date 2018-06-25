إيرانيات يأملن أن يرفع حظر دخولهن الملعب بشكل دائم

أخبار الآن | طهران - إيران - (حامي حامدي)

تمنت نساء ايرانيات أن يكون قرار رفع الحظر عن المرأة الإيرانية بشكل مستمر للسماح بدخولهن الملاعب، لحضور مباريات كرة القدم, وأعربن عن سعادتهن بهذه المشاركة للتشجيع إلى جانب أشقائهن الرجال على أراضي الملاعب الخضراء، متمنين أن يكون قرار رفع الحظر ليس فقط في وقت المونديال عندما يلعب فريقهم الوطني، وإنما بصورة مستمرة.

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة الإيرانية بالسماح للسيدات التشجيع في ملاعب كرة القدم حيث تعرض المباريات لمونديل روسيا 2018 خرجن المشجعات الايرانيات يطالبن بتطبيق القرار بشكل دائم ومستمر، وعبرن عن سعادتهن بهذا القرار الذي يسمح لهن بالوقوف إلى جانب الرجال في التشجيع.

فقالت إحداهن "كانت أوجه الناس مبتسمة والجميع استقبل القرار بحفاوة والسيدات كن مهذبات، فليسمحوا لنا بأن نذهب إلى الملاعب أيضاً، هذه هي مطالبنا منهم".

وعبرت أخرى قائلة "لا أستطيع إلا أن أقول أنه بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين كانوا داخل الملعب، فمن المهم أن السيدات دخلن إلى ملعب آزادي ويجب أن يدرك الجميع أن الرجال لن يجدوا أي مشاكل إلى جانب السيدات، لن يتغير شيء، لأن الرجال ومؤدبون، والسيدات لديهن الحق في دخول ملعب آزادي، نتمنى أن نجلس جنباً إلى جنب مع مواطنينا إلى جانب إخواننا وأخواتنا، ونشاهد مباريات كرة القدم بشكل رائع".

مواطنة إيرانية مشجعة كرة قدم في الملعب أزادي تقول: "لقد قمنا باغتنام هذه الفرصة، وقلنا بما أن دخول السيدات إلى ملعب كرة القدم مسموح به، دعونا نرى على الأقل الأرض العشبية عن كثب، إلى هذا الحد! نحن نطالب بأن يسمح للسيدات حقاً بأن يأتين مع عائلاتهن ويشاهدن مباريات كرة القدم، فهذا أصغر طلب لنا نحن كمواطنات إيرانيات".

وأضافت أخرى: "صحيح أنه سمح للسيدات بالدخول إلى الملعب للمرة الأولى، ولكنني أتمنى أن يسمح لنا بحضور المباريات المحلية".

في حين اعتقدت أخرى أن وجود المرأة في الملاعب الرياضية يمكن أن يكون فعالاً وناجحاً كحضورهن في الحياة الاجتماعية وفي المجتمع، لأنهن يظهرن سعادتهن بهذه الطريقة.

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