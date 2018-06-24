متظاهرون يقطعون الكهرباء عن بغداد

أخبار الآن | ديالى - العراق (وسام يوسف)

أقدم متظاهرون في مدينة ديالى على قطع الكهرباء عن بغداد بعد أن أجبروا القائمين على محطة محطة غاز المنصورية لتوليد الطاقة على قطع التيار عن بغداد بسبب تردي الكهرباء في محافظتهم ، الأمر الذي تسبب بإنقطاع الكهرباء عن بعض مناطق العاصمة لفترة محدودة.

وطالب المتظاهرون وزارة الكهرباء بمنح ديالى حصتها كاملة من محطة المنصورية باعتبار أنهم من ساهم في حمايتها وقت هجمات داعش على تلك المنطقة.

وهدد المتظاهرون بانهم سيواصلون قطع الخط الناقل للتيار الكهربائي الى العاصمة بغداد ، لكن بعد التفاوض مع المتظاهرين والاتفاق معهم , قررت وزارة الكهرباء إرسال لجنة الى محافظة ديالى لبحث آلية إعطاء نسبة معينة لمناطقها , إلا أن المتظاهرين قرروا من جانبهم إيقاف الخط للكهرباء الى العاصمة ليوم الإثنين أيضاً الى حين وصول اللجنة.

من جانب آخر قال متظاهرون إن وزراة الكهرباء و بعد إنسحاب المتظاهرين بساعتين عمدت الى قطع الكهرباء بالكامل عن محافظة ديالى , بينما ذكر آخرون أن المسؤولين الذين تفاوضوا مع المتظاهرين تخلوا عن وعودهم , حيث عادت أخبار الآن الى الحكومة المحلية في ديالى لمعرفة موقفها من هذا الموضوع.

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