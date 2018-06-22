قرار ايقاف الانترنت خلال الامتحانات بين التأييد والمعارضة

أخبار الآن | الجزائر

كاميرا أخبار الآن رصدت آراء عدد من الطلبة حول قرار الحكومة الجزائرية إيقاف الإنترنت.

عمار

ولى أمر

قطع الانترنت بهذه الصورة يعكس عدم قدرة الجهات المعنية على تنفيذ اي اختبارات بصورة سليمة وناجحة وهذا يعني عدم توفر الكفاءات

مختار

ولي أمر

انقطاع الانترنت جيد حتى يضمن عدم الغش في امتحانات الثانوية العامة وعدم تسريب امتحانات البكالوريا

أمين

طالب

انا ضد هذا قطع الانترنت الذي اتخذته الحكومة ، حيث أن هذا الإجراء انعكس سلبا على عدد من الشركات وكان بالامكان ايجاد حلول بديلة وقطع الإنترنت في الأقسام التي تمتحن فقط

كريم

طالب

أعجبني هذا الاجراء ، لكنه بلاشك اضر بالأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالامتحانات ، وفعليا لم يكن هناك اي حالة غش في القسم

إسماعيل

طالب

اجراء قطع الإنترنت جيد وغير جيد في نفس الوقت

فهو جيد تجنبا لما دار من تسريبات كما في الاعوام السابقة ، وغير جيد لأنه أثر سلبا بعملية التواصل الاجتماعي بشكل كبير وكان هناك انقطاع في عملية التواصل مع الاصدقاء لمعرفة أجواء الإمتحانات وكيف كانت ..



نورية بن غبريت

وزيرة التربية

لنكون جميعا حصنا منيعا ضد الرداءة التي تسبب فيها بقدر كبير الغش في الامتحانات المدرسية



مسعود عمراوي ¤WA17 4860

نائب في البرلمان الجزائري لجنة التربية و التعليم

بالرغم من ان شهادة البكالوريا يجب ان تحافظ على مصداقيتها لانها كادت ان تفقد المصداقية منذ ثلالث سنوات وكما نلاحظ ان هناك تسريبات في وقت امتحانات البكالوريا واعتقد ام ن مثل هذه الاجراءات غير مقبول وغير منطقي لان هناك مصالح كثيرة تتعطل

اعتقد انه كان بالامكان ان تستعمل هناك اجهزة تمنع التواصل مع مراكز الامتحانات كما يحدث في بعض المؤسسات الاخرى وحتى في المساجد لدينا هذه الوسيلة تعزل عن العالم الخارجي

كان بالامكان احصاء مراكز امتحان شهادة البكالوريا وفي كل مركز يوضع فيه في كل مركز ونستغني عن هذا الاجراء الذي يعطل مصالح الكثير من الناس

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