مطاردة لفلول داعش بين صلاح الدين وديالى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قيادة عمليات ديالى أستكمالها المرحلة الأولى من عمليات ملاحقة ومطاردة فلول داعش ومخابئهم لاسيما تلك القريبة من الحدود مع محافظة صلاح الدين شمال بغداد.



وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهِر العزاوي إن تم خلالها العمليات العسكرية تحقيق كافة الأهداف المرسومة بوصول القطعات الأمنية الى النقاط المحددة لها فضلا عن تدمير مضافات وضبط معامل للتفخيخ.



و كانت قيادة عمليات ديالى أعلنت عن إنطلاق عملية لتعقب خلايا "داعش" على الحدود مع صلاح الدين بغطاء من طيران الجيش العرقي ومشاركة قوات أمنية مشتركة مدعومة من مقاتلي العشائر.



وكانت قيادة عمليات ديالى أعلنت عن ضبط أكبر مضافة للأسلحة والأعتدة تابعة لتنظيم "داعش" شمال شرقي ب‍عقوبة.

وقال بيان لقيادة عمليات ديالى إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش نجحت بضبط مضافة مهمة لتنظيم داعش في مزارع شمال قضاء المقدادية تضم بنادق رشاشة وأسلحة متوسطة وصناديق للأعتدة".

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