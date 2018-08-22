هكذا أحرق فلول داعش مزارع المقدادية شمالي بغداد

أخبار الآن | ديالى - العراق (حصري - وسام يوسف)

شنت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية في مناطق شمال شرق بغداد، بعد أن وردت معلومات بأن بقايا داعش أحرقوا عشرات المزارع بهدف منع أصحابها من الاقتراب من مناطق إنتشارهم, وأدت العملية الى إحراق العديد من مضافات التنظيم ومخابئهم , مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل في سياق هذا التقرير.

بعد ورود معلومات من الاهالي بتواجد عدد من مسلحي داعش متخفين بين بساتين قضاء المقدادية شمالي ديالى الواقعة الى الشمال الشرقي من بغداد، وبعد ان قاموا باحراقها في محاولة منهم لطرد الاهالي من المنطقة ، شنت القوات الامنية العراقية عملية عسكرية في محيط المدينة بهدف انهاء تهديد مسلحي التنظيم والقضاء على مخابئهم.

إقرأ: قتلى وجرحى بتفجير شمالي بغداد

الاحزمة الناسفة التي عثرت عليها القوات الامنية في مضافات داعش ضمن في هذه المنطقة تشير الى المخططات التخريببة والاجرامية التي تحاول بقايا التنظيم الفارين القيام بها من اجل زعزعة الامن في المقدادية ومحاولة العودة اليها.

برغم مرور سنة على اعلان هزيمة داعش في العراق لكن مازال فلول التنظيم الفارون والمتخفون يحاولون الانتقام من الاهالي الذين رفضوا وكدعمهم اثناء معارك التحرير، وهو ما دفع مسلحي داعش إلى إحراق بساتين الاهالي ومحاولة ابعاد المدنيين عن مناطق تخفيهم ومخابئهم. القوات الامنية العراقية مستمرة في ملاحقة مسلحي داعش الفارين بهدف منعهم من إعادة تنظيم صفوفهم والعودة لزعزعة الامن خاصة في مناطق شرق بغداد وشمالها.

المزيد من الأخبار

هكذا قُتل إبراهيم العسيري صانع قنابل القاعدة في اليمن

مقتل إبراهيم العسيري.. لعنة أحجار الدومينو تصيب رؤوس القاعدة