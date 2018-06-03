هل سيمنع العراق الواردات الزراعية من إيران وتركيا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وسام يوسف)

دعت لجنة الزراعة في البرلمان العراقي الى إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الزراعية من إيران وتركيا بعد قطعهما المياه عن العراق بهدف منح الشرعية للإجراءات الحكومية المنتظر إتخاذها مع هذين البلدين.

و أوضح رئيس اللجنة النائب فرات التميمي أن الحملة التي شنتها إيران وتركيا من خلال تقليص نسب إطلاق المياه الى نهر دجلة تستهدف المواطن العراقي ومستقبل البلاد.

و أشار رئيس اللجنة الزراعية النيابية فرات التميمي الى أن المرحلة الخطرة التي وصلت اليها البلاد جراد الاجراءات التي اتخذتها ايران وتركيا كان نتيجة سوء الادارة في الحكومة العراقية وما علينا الان سوي التحرك بما نملكه من ادوات لغرض ابعاد مخاطر الجفاف عن المواطنين.

و قال التميمي إن المورد الوحيد لديالي الحدودية هو نهر ديالي وروافده لهذا فإن تأثير شح المياه في المحافظة واضح جداً خاصة أن وزارة الموارد المائية تحاول تعويض النقص الحاصل في نهر دجلة من خلال نهر ديالى عبر زيادة الاطلاق من سد حمرين الأمر الذي فاقم الأزمة المائية في ديالي الى جانب تأثير الزلزال الذي حدث وكان مركزه بحيرة سد دربندخان حيث قلة نسبة إطلاق المياه من السد بمعدل ٥٠ بالمائة.

إستبعد التميمي أن تكون هناك خطة حكومية للموسم الزراعي الصيفي نتيجة النقص المتوقع والذي سوف تواجهه البلاد في مياه الشرب بسبب قطع إيران وتركيا المياه عن العراق.

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