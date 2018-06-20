بقايا من داعش يختطفون سائقي شاحنات قرب حمرين

أخبار الآن | كركوك - العراق (وسام يوسف)

سجلت السلطات الأمنية العراقية تزايد عدد هجمات مسلحي داعش المتخفين في جبال حمرين على الطريق الحيوي الرابط بين محافظات الشمال وبغداد ما أدى الى قتل عدد من المدنيين و إختطاف سواق شاحنات نقل البضائع.

وروى ذوو الضحايا المخطوفين تفاصيل إختطاف أبنائهم , مناشدين السلطات بتحريرهم , وطالبوا القوات الأمن بتشديد إجراءاتها في هذا الطريق وقرب المناطق المفتوحة التي يحاول فلول داعش تنفيذ هجمات منها.

ويقول ذوو الضحايا إن مصير أبنائهم لا يزال مجهولاً , مناشدين السلطات الأمنية العرابقية بتعقب أثرهم و تحيرهم من أيدي مسلحي داعش.

ويشهد الطريق بين بغداد كركوك خروقات أمنية متكرره و هجمات بين فترة و أخرى من قبل بقايا مسلحي التنظيم خصوصاً في المناطق القريبة من جبال حمرين راح ضحيتها العشراتُ من المدنيين و منتسبي القوات الأمنية والعسكرية العراقية لاسيما يفي الايام الماضية و خلال إنتهاء فترة عملهم و الذهاب بإجازاتهم الى عائلاتهم.

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