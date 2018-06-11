بعدسة موفدتنا: سنغافورة تستعد للقمة التاريخية
أخبار الآن | سنغافورة (جنان موسى)
تعقد الثلاثاء قمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فندق كابيلا بجزيرة سينتوسا في سنغافورة، تركز الاهتمام البالغ على إصدار اتفاق أو الإعلان عن صفقة كبرى بين الطرفين.
شبيها كيم ونرامب بانتظار القمة التاريخية
التلفريك المؤدي الى مكان انعقاد القمة
احد المنتجعات السياحية في سنغافورة
الإجراءات الأمنية
خريطة سنتوزا
المركز الاعلامي الخاص لمتابعة القمة
كتيب خاص بالاعلاميين
برغر السلام العالمي
تقدمة حلوى من شركات سنغافورية للصحفيين
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