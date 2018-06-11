بعدسة موفدتنا: سنغافورة تستعد للقمة التاريخية

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... هل يسعى العراق الى تدويل أزمة دجلة لمنع تكرارها؟ أفادت مصادر عراقية مسؤولة بأن الحكومة قد تتجه لتدويل أزمة جفاف دجلة الذي تسببت به تركيا و إيران بقطعها المياه عن النهر..

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