هل يصنع ترامب وكيم التاريخ اليوم؟ هكذا يبدو المشهد بسنغافورة

أخبار الآن | سنغافورة - (جنان موسى)

جماهير غفيرة في سنغافورة جاءت لتلمح دونالد ترامب وكيم يونغ اون، الجميعُ يريد أن يصافحَهم وأنا كذلك.

حسنا، اعترف أنهم ممثلون كوميديون ينتحلون شخصيةَ الرئيسِ الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية ويحملون رسالةً لهما أيضا.

شبيه ترامب: أنت مطرود

شبيه ترامب: رسالتي الى الرئيس ترامب الحقيقي: أنا خلفك، فقط إنجز الصفقة بطريقة فنية، جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا للجميع.

جنان تسأل: هل توافق؟

شبيه كيم: نعم، أعتقد أن الحوار سيثمر وعدم الحوار سيؤدي الى حرب.

تستعد سينغافورة لاستضافةِ قمةٍ تاريخيةٍ يوم الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيمِ كوريا الشمالية كيم يونغ اون، وأكثرُ من ألفي صحفيٍ وصلوا لتغطيةِ هذه القمةِ والجميعُ يتسابق لإجراءِ لقاءاتٍ صحفيةٍ مع المسؤولين هنا والحصولِ على معلومات جديدة.

أما شوارع سنغافورة فتعكس ما يهم أصحابَ المطاعمِ والشركات، ألا وهي كيفيةُ استغلالِ هذا الحدثِ السياسي لتحقيقِ أرباحٍ مالية.

من هذا المنطلق، قام هذا المطعمُ بإعداد وجبةِ برغر مميزة تمزج بين اللحمِ الكوري والجبنةِ الأمريكية، وتُعرف بإسم برغر السلام العالمي.

كما وتدعي شركةٌ محلية مشهورة بالايس الكريم الممزوجِ بالكحول أن محادثاتِ السلام ستكون أسهل عند استهلاك منتجاتهم.

على جزيرة سنتوسا السياحيةِ، والتي تضم أهمَ الاماكن الترفيهية بالاضافة إلى أرقى المنتجعات، سيجتمع ترامب وكيم يونغ اون.

منذُ أيامٍ تقوم السلطاتُ السنغافوريةُ بخططٍ أمنيةٍ للحفاظ على سلامة الرئيسين، إذ نشرت عدداً من الفرق الأمنية وكاميراتِ المراقبة إضافة الى البوارج الحربية.

القمةُ ستعقد في منتجع كابيلا وهو فندق فاخر ٌ جدا يضم أكثرَ من مئةِ غرفة والذي لا يمكن لمن لا يحمل تصريحا خاصا الوصولُ إليه الان.

آراءُ الشارع في سنغافورة موحدة وكلُها أملٌ أن تحملَ هذه القمة اتفاقاً يكبح مخاوفَ الحربِ في شبه الجزيرة الكورية.

زوجان من سنغافورة قالوا: "أرى أن هذه القمة شيء عظيم، لأنها خطوة نحو السلام العالمي، ولا أحد يريد أن تسقط علينا القنابل النووية، لذا فان نزع السلاح النووي أمرجيد، بالفعل إنه أمر رائع".

شاب صيني قال: "السلام في كوريا الشمالية أمر مهم جدا بالنسبة لبلدنا، إذ إنني من الصين في الأصل، لذا نعم هذا الشيء جيد بالنسبة لنا جميعاً".

أما هذه العائلةُ من كوريا الجنوبية فتكتفي بالتقاطِ الصورِ الى جانب ملصقٍ لكيم وترامب، الزعيمين الذين يراهن عليهما البعضُ لإحلال السلام وتجنيبِ العالمِ صداما نوويا.

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