مقتل القيادي البارز بتنظيم القاعدة غالب الزيدي في اليمن

أخبار الآن | مأرب - اليمن (وسائل إعلام)

قال مسؤولون وزعماءُ قبليون إن قيادياً بارزا في تنظيمِ القاعدة يدعى غالب الزيدي قُـتل في محافظة مأرب في وسط اليمن. الزيدي الذي وُضـعَ عام 2017 على قائمةِ عقوباتِ مجلس الأمن التابعِ للأمم المتحدة شارك في عدةِ عملياتٍ في مأرب وزودَ التنظيم بالاسلحةِ والمجندين.

مصادر محلية قالت ان الزيدي كان لديه عشرات من افراد القاعدة تحت قيادته وشاركوا في عدة معارك في المحافظة. وجاءت وفاة المدعو غالب الزيدي قبل أسبوع في منطقة سيروة في مأرب ، وفق ما اكدته الأسوشيتد برس.

في عام 2017 ، وضع الزيدي على قائمة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفته فردا يعمل لصالح تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. الزيدي زود تنظيم القاعدة بالأسلحة والتمويل والمجندين...كما ساعد التنظيم على توسيع احتلاله لأجزاء من مأرب.

وكان الزيدي قائد المجموعة في المحافظة منذ عام 2015. ويعد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية احد أخطر فرع في شبكة الإرهاب وقد حاول مرارا شن هجمات على الأراضي الأمريكية.

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