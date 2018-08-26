مسؤول أمريكي يزور مناطق الأكراد في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زار ويليام روباك ممثل وزارة الخارجية الأمريكية مناطق تابعة للأكراد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد زيارته مدينتي عين العرب "كوباني" ومنبج في محافظة حلب شمالي البلاد خلال الأيام الماضية.

وشدد روباك خلال الزيارة على ضمان بقاء القوات الأمريكية حتى القضاء على تنظيم داعش كلياً في سوريا، كما أكد على التركيز على ضمان انسحاب القوات الإيرانية ووكلائها من البلاد.

ومن المقرر أيضًا أن يزور روباك خلال الأيام القادمة مناطق في محافظة دير الزور شرق سوريا، حيث تتواجد قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن لمحاربة تنظيم داعش.

وقال روباك أمام صحفيين خلال زيارته الشدادي: "نحن مستعدون للبقاء هنا كما قال الرئيس دونالد ترامب بوضوح؛ لضمان القضاء نهائيًا على تنظيم داعش"، مضيفًا: "سنبقى نركز على انسحاب القوات الإيرانية وعلى وكلائها أيضًا".

وانتقدت واشنطن مرارًا تدخل طهران وحزب الله اللبناني أيضًا في النزاع السوري ومساندتهما للنظام السوري.

وسيزور روباك مناطق أخرى في المحافظة التي تتواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية، حسبما أعلن المكتب الإعلامي لهذا التحالف العربي الكردي، وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي فيما بدأ الأكراد محادثات غير مسبوقة مع النظام، من أجل تحديد مصير هذه الأراضي التي أقاموا فيها إدارتهم المركزية.

ولفت المسؤولون الأكراد إلى أن هذه المحادثات قد تكون طويلة وصعبة، ولا يمكن الحصول على نتيجة مسبقًا.

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