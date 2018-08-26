روسيا: هيئة تحرير الشام تدبر تمثيلية هجوم كيميائي بإدلب

أخبار الآن | موسكو - روسيا (وكالات)

أعلن الناطقُ باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان السبت، أن هيئةَ تحرير الشام مايسمى ب (النصرة سابقا) تدبرُ "تمثيليةَ" لهجومٍ كيميائي في محافظةِ إدلب لاتهامِ قوات النظام السوري بارتكابها ومنحِ مبررات للدول الغربية لشن ضرباتٍ ضد مواقع تابعة للنظام في سوريا على حدِ تعبيره .

اتهمت روسيا اليوم السبت "هيئة تحرير الشام" بالتحضير لهجوم كيميائي في محافظة إدلب لتحميل دمشق المسؤولية عنه واستخدامه كمبرر للقوى الغربية لضرب أهداف تابعة للنظام في سوريا.

وأضاف أن المجموعةَ أرسلت ثماني حاوياتِ كلور إلى بلدة جسر الشغور بهدفِ تمثيلِ الهجوم وأن هذه الحاويات نُقلت لاحقا إلى قريةٍ على بعد ثمانية كيلومترات.

ويأتي اتهام موسكو بعدما أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون هذا الأسبوع أن واشنطن سترد "بقوة" في حال استخدم نظام الأسد أسلحة كيميائية في عملية استعادة إدلب، آخر محافظة متبقية في سوريا تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في بيان إن هيئة تحرير الشام النصرة سابقا "تعد لاستفزاز آخر يتعلق باستخدام أسلحة كيميائية من قبل قوات النظام ضد سكان محافظة إدلب المسالمين".

وورد في البيان أيضا أن مجموعة من المسلحين "المدربين على التعامل مع المواد السامة تحت إشراف أخصائيين من شركة أوليفاالبريطانية العسكرية الخاصة"وصلوا إلى البلدة قبل يوم من ذلك. وأضاف إن "لدى المسلحين مهمة محاكاة عملية إنقاذ لضحايا الهجوم الكيميائي مرتدين ملابس مجموعة الخوذ البيضاءالشهيرة"، في إشارة إلى الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة.

واتهم كوناشينكوف أجهزة بريطانية خاصة بـ"التورط بشكل مباشر "في "الاستفزاز" الذي "سيشكل مبررا جديدا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف تابعة للنظام السوري وسبق أن نفذت واشنطن وباريس ولندن في نيسان/أبريل ضربات عسكرية استهدفت مواقع للنظام السوري ردا على هجوم كيميائي "محتمل" وقع في مدينة دوما وأسفر عن مقتل العشرات.

ودافعت روسيا في حينه عن النظام السوري وأصرت على أن هجوم دوما لم يكن أكثر من مسرحية نفذتها مجموعة "الخوذ البيضاء".

وفي هذا الصدد، قال بولتون من القدس الأربعاء إن واشنطن "قلقة بشأن احتمال استخدام الأسد للأسلحة الكيميائية مجددا". وأضاف "تجنباً لأي لغط، في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيميائية فسنرد بكل قوة ولذلك عليهم التفكير في الأمر مطولا" قبل القيام بأي تحرك.

وارتفعت حدة التكهنات بشأن إمكانية تنفيذ الحكومة السورية بدعم من موسكو عملية لاستعادة إدلب، وهي من مناطق "خفض التصعيد" التي أقيمت العام الماضي بموجب محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران.

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