النظام السوري يستمر في حشد قواته في محيط إدلب

أخبار الآن | ادلب - سوريا (مصادر ميدانية)

اكدت مصادرُ ميدانية ان قوات النظام السوري والميليشياتِ الموالية لها تواصلُ استقدامَ تعزيزاتٍ عسكرية إلى محيطِ إدلب. مصادرُ محلية قالت أن خمسَمئةِ مُقاتل ممن انضموا إلى الفيلقِ الروسي سيتوجهون صوب المدينة، على أن تتبعهم مجموعاتٍ أخرى انضمت إلى الفرقةِ الرابعة لاحقا.

من جهته، حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي بأن الولايات المتحدة سترد "بقوة شديدة" في حال استخدم النظام السوري أسلحة كيمياوية في محافظة إدلب، قائلاً: "نرى الآن خططاً يضعها النظام السوري لاستئناف هجوم عسكري في محافظة إدلب".

وتابع بولتون، الأربعاء، أنه يأمل في أن تكون ضربات أمريكية سابقة ضد النظام شكلت رادعاً عن استخدام أسلحة كيمياوية، مضيفاً: "إننا قلقون بالطبع من إمكانية أن يستخدم الأسد أسلحة كيمياوية مجدداً". وقال: "لتكن الأمور واضحة: إذا استخدم النظام السوري أسلحة كيمياوية، فسنرد بقوة شديدة، ومن المستحسن بهم أن يفكروا ملياً قبل اتخاذ أي قرار".

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