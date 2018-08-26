التحالف العربي يصدر تصاريح دخول لسفينتين إلى ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن التحالف العربي في اليمن، إصدار تصاريح الدخول للسفينة (Navigator M) والسفينة (Priya) للتوجه لميناء الحديدة.

وقال التحالف العربي في بيان، إن السفينتين تم توجيههما لمنطقة الانتظار بعد اتصالهما بالقوات البحرية للتحالف، حسب آلية التحقق والتفتيش.

وأضاف، أن السفينتان توجدان في منطقة الانتظار، وتعذر الاتصال بهما لأسباب فنية تعود للسفينتين، فيما قال إنه يجري التواصل مع الوكلاء الملاحيين للسفينتين ومنظمة التحقق والتفتيش بجيبوتي.

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