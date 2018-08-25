مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة في اليمن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي عدد من القيادات الميدانية لمليشيات الحوثي مصرعهم بمحافظة صعدة، جراء قصف مدفعي للجيش الوطني، على مواقِع المليشيات في مرَّان جنوبي غرب المحافظة.

وأكد مصدر ميداني أن القيادي في المليشيا المدعو علي حسين شيبه باذلي لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه إثر استهداف مدفعية الجيش موقعا للمليشيات في منطقة طيبان مران.

وأوضح المصدر أن المدعو باذلي يعتبر أحد المقربين لقائد الميليشيات، ومن مؤسسي المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

كما أكد المصدر مصرع القيادي في المليشيا المدعو (جابر حسين أبو لحي)، إلى جانب المشرفين الحوثيين المدعوين (يحيى علي عقبي وعلي ناجي خلوفه) في الضربة المدفعية ذاتها.

وتخوض قوات الجيش الوطني وبإسناد التحالف العربي، معارك ضارية مستمرة منذ الثلاثاء الماضي، أحرزت خلالها تقدما ملحوظا في المعقل الرئيسي لزعيم المليشيات الانقلابية مران.

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