مشايخ حجة يؤكدون على مساندة الشرعية ضد الحوثيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



التقى قائد القوات السعودية المشتركة الفريق ركن، فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مشايخ حجة في مؤتمرهم الأول على أرض محافظة حجة وهنئهم بنجاح انعقاد المؤتمر.

وأكد المشايخ على مساندة الشرعية اليمنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وعقد مشايخ وأعيان محافظة حجة اليمنية مؤتمرهم الأول على أرض محافظة حجة بعد تحقيق عدد من الانتصارات ومنها تحرير مديرية ميدي وعدد من المديرات التابعة لها بحضور محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ومشاركة أكثر من "300" من مشايخ المحافظة.

وأكد كل من محافظ حجة، ووكيل المحافظ ناصر دعقين، والشيخ محمد صبار الجماعي شيخ مشايخ مديرية حرض في كلمات لهم على أهمية المؤتمر في حشد الجهود ورص وتوحيد الصفوف من قبل مختلف الأحزاب السياسية ومشايخ القبائل والمواطنين، والوقوف مع الشرعية اليمنية في وجه الميليشيات الحوثية الانقلابية.



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