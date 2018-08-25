روسيا تحذر أمريكا من اتخاذ خطوات في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



حذر مسؤول روسي الولايات المتحدة من مغبة اتخاذ أي خطوات ”طائشة“ - على حد تعبيره - في سوريا ، بحسب وكالة الإعلام الروسية

وجاء الرد الروسي عقب تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي تحدث عن رد فعلٍ قوي محتمل لواشنطن في حالة وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي على محافظة إدلب السورية

ونقلت الوكالة عن ريابكوف قوله ”نسمع إنذارات من واشنطن... وهذا لن يفتر عزمنا على مواصلة سياستنا الرامية للقضاء الكامل على مراكز الإرهاب في سوريا وعودة هذا البلد إلى حياته الطبيعية“.

وتعرضت إدلب، ملاذ المدنيين والمعارضين النازحين من أنحاء أخرى في سوريا وكذلك المتشددين، لسلسلة من الضربات الجوية والقصف هذا الشهر في مقدمة محتملة لهجوم شامل عليها من القوات الحكومية.

وقبل أيام قدمت روسيا مقترحات للسلطات التركية بشأن حل للوضع في إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في نهاية الشهر الجاري.

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