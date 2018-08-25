القوات العراقية تستعد لعمليات ضد داعش في صحراء الموصل

أخبار الآن | الموصل - العراق (وسام يوسف)

قصف سلاح الجو العراقي مخابئ لفلول داعش وأنفاقا له تحت الأرض في صحراء جنوب الموصل على ما أفادت مصادر عسكرية عراقية لأخبار الآن. المصادر ذاتها أوضحت أن الطائرات الحربية العراقية قصفت مواقع تخفي فلول التنظيم وأنفاقا تحت الارض قرى ناحية الشورة في صحراء جنوب الموصل , مضيفة أن القصف يأتي تمهيداً لعملية عسكرية مرتقبة لملاحقة ما تبقى من مسلحي داعش.

يأتي ذلك فيما تواصل القوات الأمنية العراقية تنفيذها عمليات عسكرية لمطاردة المتبقين من فلول داعش الارهابي في مناطق شمال بغداد وشمال شرقها في محافظات صلاح الدين وكركوك و ديالى , حيث أسفرت هذه العمليات عن تدمير العديد من مضافات تنظيم داعش كان يتخذها مسلحوه منطلقا لعملياتهم الإرهابية على القوات العراقية وسكان المناطق القريبة من مخابئهم.

وذكر مصادر عسكرية عراقية أن القوات الامنية العراقية مستمرة بمطاردة فلول داعش المتخفين لغرض بسط الأمن على جميع المناطق التي مازالت تشهد خروقات أمنية إعتمادا على المعلومات الاستخبارية التي تعزز مطاردة الفلول المتخفين. وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق النصر على داعش في الموصل و تحرير ثاني أكبر مدينة في العراق من إحتلال التنظيم الإرهابي.

من جانب آخر ذكرت مصادر أمنية أن القوات العراقية عززت إنتشارها في المناطق التي تشهد وجود مسلحي داعش شمال شرق بغداد من أجل السيطرة وبسط الامن فيها.

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