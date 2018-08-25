الظواهري يخطب ود طالبان من جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أخبار الآن)

بعدما توقفنا في خبر سابق عند مضمون كلمة الظواهري حول البنيان المرصوص نشير اليوم الى ما جاء في كلمته الاخيرة عن طالبان التي تتجاهل كليا الظواهري و خطاباته، فعلى الرغم من كل الخلافات التي عصفت بالتنظيمين خلال السنوات الخمس الأخيرة، خرج أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في حديث مقتضب اعتبر فيه طالبان كجماعة يحتذى بها.

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رسالة الظواهري الجديدة سلطت الضوء على نقطة رئيسية غالبًا ما يتم تفويتها، اذ تعتبر القاعدة أن إمارة أفغانستان هي محور الخلافة في المنطقة وبالتالي الرفض القاطع لخلافة ابو بكر البغدادي المزعومة، التي خسرت معظم أراضيها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن نهج القاعدة يعد أكثر شمولاً مقارنة بالتنظيمات الإرهابية الأخرى، كما جدد الظاهري اشادته بطالبان التي تحظى بتأييد واسع على حد قوله، وليس من المستغرب خطاب ود الظواهري لطالبان وهو الذي يدين بالولاء لزعيمها منذ سنين.

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