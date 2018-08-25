التحالف الدولي يوسع قواعده ومطاراته شرقي الفرات في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (المرصد السوري)

واصل التحالف الدولي ضد داعش تحصين قواعده ومطاراته في شرق نهر الفرات بالإضافة الى تزويدها برادارات, بالتزامن مع إرسال فصائل العشرات من مقاتليها إلى جبهات بادية ريف دمشق. و قال المرصد السوري إنه رصد قيام التحالف الدولي بتعزيز حماية قواعده في محافظة دير الزور والرقة والحسكة وحلب في شرق الفرات , فضلا عن توسيع عملياته العسكرية في الحسكة وعين العرب "كوباني".

و أضاف المرصد السوري أن قوات التحالف الدولي إستقدامت شحنات معدات وأسلحة إلى قواعدها المتعددة في شرق الفرات , وأضاف أن هذه القوات قامت بنصب رادارات في مطار عين العرب (كوباني)، وتوزيعها لمواقع عسكرية أخرى في شرق نهر الفرات ضمن عمليات تحصينها لمناطق تواجدها في الداخل السوري، حيث تبلغ مساحة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نحو 53 ألف كلم مربع بنسبة 28.6% من مساحة الأراضي السورية.

في غضون ذلك قال المرصد السوري أيضاً إن قوات النظام السوري تتعمد إعتقال عناصر في فصائل أجرت معها "تسوية ومصالحة"، كما تقصف مناطق قريبة من النقطة التركية في مورك وهو خرق للهدنة السارية فضلا عن عمليات إستهداف أخرى لشمال حماة.

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