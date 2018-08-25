اشتباكات بين حزب الله وقوات تابعة للنظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



اندلعت اشتباكات بين قوات النظام السوري، وعناصر من حزب الله، في مدينة العشارة في ريف دير الزور الشرقي، وذلك للمرة الثالثة خلال شهر.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن سبب الاشتباكات جاءت بعد خلاف على إدارة المعابر النهرية التي توفر أموالا وإتاوات من المدنيين العابرين لنهر الفرات.

وكانت اشتباكات أخرى وقعت بين ميليشيات حزب الله وقوات النظام السوري في مدينة البوكمال شرق دير الزور، منذ أسبوع، بسبب عائدات الحواجز الأمنية في المدينة.

وقاتل مسلحو حزب الله على مدى السنوات الماضية إلى جانب النظام السوري وساهموا إلى حد كبير في حمايته من الهزيمة أمام فصائل معارضة.

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