إحباط هجوم انتحاري كبير بالعريش في مصر وقتل المسلحين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أحبطت قوات الشرطة المصرية هجوما إرهابيا استهدف حاجزا أمنيا بمدخل مدينة العريش شمالي سيناء، مما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية

وكشفت المصادر الأمنية أن أربعة من جنود الشرطة من قوة الحاجز الأمني قتلوا، خلال الهجوم، وأصيب عدد آخر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وبحوزتهم أربعة قذائف "أر بي.جي"، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جثثهم وجاري استخدام الأجهزة لكشف شخصياتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، وتجري حاليا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لـ"داعش".

وشهد شهر يوليو الماضي مصرع عشرات الإرهابيين، جراء عمليات لقوات الجيش والشرطة المصرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمحافظة شمال سيناء.

مصدر الصورة:getty | Visual China Group

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