نقاط تفتيش حوثية في البيضاء تحتجز مئات الأسر اليمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



تمارس نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي تعسفات بحق مئات الأسر أثناء مرورها على تلك النقاط في مناطق مدينة رداع بمحافظة البيضاء ، بحسب مصادر يمنية

وقال شهود عيان بأن الميليشيات في نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد.

كما أوقفت باصات النقل الجماعي، والتي تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال في نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدي في كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفي ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين.

ويقول مسافرون إنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراضهم الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط من صنعاء مروراً بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها "أبو هاشم" سيئة الصيت في البيضاء.

مصدر الصورة: Getty Images Europe

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