ميليشيات الحوثي تفجر مدرسة في حجة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قامت ميليشيات الحوثي، بتفجيرِ مدرسة الزبير بن العوام الثانوية المكونة من 12 فصلًا دراسيًا في مدينة حيران شمالي غرب اليمن محافظة حجة.

وأفادت مصادر محلية بأن المليشياتِ الحوثية فجرت مدرسة الزبير بن العوام بعد التهجير الإجباري الذي فرضته الميليشيات على سكانِ قرية السادات قبيل تلقي هزائمها في مركز مديرية حيران في انتقامٍ واضح من المدنيين.

وتواصل ميليشيات الحوثي ممارسة جرائمها بحق سكان مديرية حيران وتمنع مرور المواد الغذائية اليهم من مديرية عبس منذ خمسة أيام ويعيش السكان وضع صعب نتيجة منع ميليشيات الحوثي مرور المواد الغذائية للسكان وذلك في عملية إجرامية ممنهجة بحق سكان المدينة وانتهاك واضح للقوانين الدولية الإنسانية.

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