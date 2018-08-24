كلمة الظواهري بعد خطاب البغدادي لا تمت بصلة الى وقائع آنية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

بعد ساعاتٍ على خطابِ البغدادي، و ساعاتٍ قليلة على كلمةِ الجولاني خرجَ زعيمُ تنظيمِ القاعدة ايمن الظواهري بكلمةٍ جديدة تحتَ عنوانِ معركةِ الإرادة والوعي- البنيان المرصوص ليدعو فيها في خطابٍ مكرر الى التوحد.

على ما يبدو تناسى الظواهري المناكفات بينهُ و بينَ الجولاني وبدا كأنهُ يقرُّ بحجمِ التباعدِ داخلَ التنظيمِ المتشدد.

الظواهري لم يأتِ بجديدٍ عن الرسالة المصورة الاخيرة و اهتمَ بعناوينَ عامة لا تمت بصلةٍ الى وقائعَ آنية يعاني منها انصارُ و مقاتلي تنظيم القاعدة .

المزيد:

ما هي مشاكل الظواهري؟

لهذه الاسباب نجم القاعدة الى أفول

هكذا قُتل إبراهيم العسيري صانع قنابل القاعدة في اليمن

مقتل إبراهيم العسيري.. لعنة أحجار الدومينو تصيب رؤوس القاعدة

ادلة تسلط الضوء على تزايد دعم طهران لتنظيم القاعدة

قياديون بارزون في القاعدة يعملون في ايران

لماذا تحالف القاعدة طالبان لم يعد قائما؟

مقتل عشرات الجنود الأفغان في هجوم لمسلحي طالبان