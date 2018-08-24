روسيا تقدم مقترحاً بشأن إدلب السورية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قـَدمت روسيا مقترحا لتسوية الوضع شمال غربي سوريا، خاصة محافظة إدلب التي ماتزال تخضع لسيطرة الفصائل المعارِّضة، بحسبما أفادت وكالة "إنتر فاكس" الروسية.

والتقى وزير الدفاع التركي سيرغي شويغو نظيره التركي خلوصي أكار في موسكو ، لمناقشة "سبل استقرار الوضع في سوريا" والتعاون العسكري بين البلدين.

ولم ترد تفاصيل بشأن المقترح الروسي، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كان قد حذر في وقت سابق، الجمعة، من هجوم محتمل تشنه الحكومة السورية على آخر معقل للمعارضة ضد الرئيس بشار الأسد، فيما أكدت روسيا أن صبرها نفد حيال المتمردين.

وقال تشاووش أوغلو، الذي يجري محادثات أيضا في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا يجب أن تعملا معا لفصل جماعات المعارضة عن "الإرهابيين" في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي في موسكو: "هدفنا التخفيف من مخاوف نظرائنا الروس والتخلص من الإرهابيين في تلك المنطقة. يمكننا أن نعمل معا لكن يمكن أن نعرض حياة المدنيين للخطر في الوقت الذي نستأصل فيه تلك الجماعات المتطرفة".

وحذر الوزير التركي من أن شن هجوم مسلح على إدلب سوف يؤدي إلى "كارثة إنسانية".

وقال لافروف إن صبر موسكو ينفد من المسلحين في إدلب، الذين يتهمهم الكرملين باستهداف المواقع الحكومية فضلا عن القاعدة العسكرية الروسية هناك.

يذكر أن إدلب تحولت إلى معقل للفصائل المسلحة والمهجرين من المدن الأخرى، بناء على اتفاقات لوقف إطلاق النار كانت تركيا شريكا أساسيا فيها.

لكن مراقبين يقولون إن هدف تجميع المسلحين في إدلب هو تسهيل القضاء عليهم في عملية عسكرية، في مدينة تكتظ بالسكان والمدنيين النازحين.

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