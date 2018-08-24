جنيف تحتضن اجتماعاً حول "دستور جديد لسوريا" في سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



دعا المبعوث الخاص للمنظمة الدولية، ستيفان دي ميستورا إيران وروسيا وتركيا لمحادثات بشأن اللجنة الدستورية السورية في جنيف يومي 11 و12 سبتمبر ، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة

ومن المتوقع أن تعقب المحادثات المتعلقة بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد لسوريا محادثات موازية تشرف عليها الأمم المتحدة، وتضم دولاً منها الولايات المتحدة، لكن المتحدثة لم تحدد موعداً لها.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 31 تموز/يوليو، أن دي ميستورا يعتزم تنظيم اجتماع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل في جنيف مع روسيا وإيران وتركيا حول تشكيل لجنة دستورية مهمتها إعداد دستور جديد لسوريا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن المبعوث الأممي أجرى، في 31 تموز/يوليو، "مشاورات غير رسمية" في سوتشي بروسيا مع ممثلين من إيران وتركيا وروسيا حول تشكيل هذه اللجنة التي ستضم ممثلين من النظام السوري والمعارضة السورية.

وتابع البيان أن "المبعوث الخاص في عجلة لإجراء مشاورات غير رسمية في مطلع أيلول/سبتمبر مع إيران وروسيا وتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على اللجنة الدستورية".

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