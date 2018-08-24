الجامعة العربية تدين الهجوم على مدينة زليتين الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أدان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، الهجوم الذي استهدف بوابة وادي كعام بالقرب من مدينة زليتين الليبية يوم أمس، ونقل عفيفي تعازي أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، الى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما جدد دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة الليبية على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب، وفي كل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

مصدر الصورة: getty |Tribune News Service

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