الأمم المتحدة تبدأ التحقيق بجرائم داعش في العراق

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة بجمع الأدلة جول المجازر التي إرتكبها تنظيم داعش في العراق ومن بينها تلك الجرائم التي نفذها بحق الأقلية الأيزيدية وفق رسالة للأمين العام أنطونيو غوتيريش.

و قال غوتيريش في رسالة الى مجلس الأمن الدولي إن فريق المحققين برئاسة المحامي البريطاني لحقوق الإنسان كريم أسعد أحمد خان باشر العمل في العراق العشرين من الشهر الجاري.

وتبنى المجلس العام الماضي قراراً بالإجماع لفتح التحقيق من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من تنظيم داعش , وهي قضية تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني.

وتمثل المحامية اللبنانية البريطانية النساء الأيزيديات اللواتي أخذن كرهائن وإستخدمن كعبدات جنس من قبل التنظيم الارهابي بعد إستيلائه على منطقة سنجار في العراق في آب/أغسطس 2014.

واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر بحق الأيزيديين ترقى لأن تكون إبادة جماعية محتملة، وقامت كلوني بالتحدث عدة مرات أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية لحضهم على التحرك.

وفر عشرات الآلاف من الأيزيديين من مجزرة آب/أغسطس 2014 في سنجار، وقد وثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات.

وسيجمع المحققون أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات لعناصر تنظيم داعش وفقا للقرار.

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