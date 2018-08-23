4 أمور كشفتها رسالة البغدادي الأخيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (تحليل)

في أول تسجيل له بعد نحو عام، أصدر داعش تسجيلا صوتيا لزعيمه أبو بكر البغدادي استمر لـ 54 دقيقة، تجنب فيه العديد من المسائل الحيوية والملحة التي مر بها التنظيم، ولعل أبرزها الخسائر الكبيرة التي مني بها.

في ما يلي 4 مسائل كشفتها رسالة البغدادي. إليكم تحليلنا.

1. البغدادي بالكاد قادر على إطلاق رسالة واحدة في السنة:

بعد الخطبة في جامع النوري والتي تم فيها إعلان خليفة داعش، زادت المدة الزمنية التي تفصل بين رسائله أولاً إلى حدود الـ 100 يوم، ثم 200 يوم، ثم 300 يوم. رسالته الأخيرة قبل هذه الرسالة كانت قبل 328 يومًا، كما جاء في احدى تغريدات توري هامنغ الخبير في المسائل الجهادية. حتى التطورات الكبرى مثل فقدان الموصل، وهزيمة داعش العسكرية الشاملة في العراق وسوريا إضافة إلى وفاة ابنه لم تكن قادرة على تحسين هذا الروتين. قد يكون هناك العديد من العوامل وراء ذلك، إلا أن اختباءه المستمر هو العامل الرئيسي الذي يحد بشكل كبير من قدرته على الاستجابة للأحداث الكبرى وإظهار قيادة فعالة لمسلحيه.

2. البغدادي يريد شن هجمات على الغرب

إنه أمر جديد. من جهة إنه اعتراف واضح بأن داعش تدهور بشدة في مناطق عملياته التقليدية، وبالتالي بدأ بالبحث عن هجمات قوية وكبيرة من قبل المسلحين والمتعاطفين معه في الخارج. ومن جهة أخرى، هذا الأمر يؤكد كيف أن البغدادي منقطع عن الواقع، حيث أن العديد من مقاتليه الأجانب يريدون فقط الحفاظ على حياتهم والإختفاء عن الأنظار. يريد البغدادي لمقاتليه الموت حتى يتمكن من الإستمرار في خداعه لبضعة أشهر أخرى.

3. اشكالية المصداقية

يطلب البغدادي الآن من مسلحيه ألا يهتموا لفقدانهم المدن، لكن هذا لم يكن الحال في رسائله السابقة عندما وعدهم بانتصارات مجيدة. إلا أن مقاتليه ومؤيديه لن يتجاهلوا هذا التناقض الذاتي، خصوصاً وسط تساؤلاتهم بعدم مسارعة البغدادي نفسه للانضمام إلى قوافل الشهداء. يريد مقاتليه أن يسمعوا ما الخطأ الذي حصل ومن هو المسؤول عن ذلك، إلا أن البغدادي ترك كل هذه الأسئلة المهمة دون إجابة، الأمر الذي يضر بمصداقيته ويقلل من قيمة رسالته.

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4. جودة الصوت ضعيفة ومملة

لقد ولت الأيام التي كانت وسائل إعلام داعش قادرة على إنتاج منتجات رائعة عالية الجودة مثل الأفلام. من الواضح أن فريق الدعاية في داعش قد رحل ولم يتمكن داعش من استبداله. هذه ليست قضية ثانوية، فقد كانت هذه الدعاية ذات القدارت الإنتاجية العالية واحدة من أفضل أدوات داعش في جذب المقاتلين الشبان الأجانب، الذين أمضوا طفولتهم وشبابهم في ثقافة البوب العالمية.

في الخلاصة:

لقد تكلم البغدادي، لقد كان عليه أن ينفي على الأقل الشائعات حول حياته وصحته. ومع ذلك، فعندما تكلم، لم يكن بوسعه إلا أن يسرب علامات أخرى على استمرار داعش المضي في طريقه نحو الزوال.

خطابات البغدادي:

الخطاب الأول - بتاريخ: 21/7/2012 - غزوة هدم الاسود.

الخطاب الثاني - بعد 261 يوما - بتاريخ: 8/4/2013 - البغدادي يعلن ما اسماها "الدولة الإسلامية في العراق و الشام".

الخطاب الثالث - بعد 67 يوما - بتاريخ: 14/6/2013 - "باقية في العراق و الشام".

الخطاب الرابع - بعد 219 يوما - بتاريخ: 19/1/2014 - "ها هي الدولة تمد يدها اليكم لتكفوا عنها فتكف عنكم".

الخطاب الخامس - بعد 163 يوما - بتاريخ: 1/7/2014 - رسالة الى المسملين ومجاهدي الامة.

الخطاب السادس - بعد 4 ايام - بتاريخ: 5/7/2014 - البغدادي يخطب في جامع النوري.

الخطاب السابع - بعد 131 يوما - بتاريخ: 13/11/2014 - البغدادي "حرب التحالف ستفشل و لن توقف زحف التنظيم".

الخطاب الثامن - بعد 182 يوما - بتاريخ: 14/5/2015 - "البغدادي يدعو الى الهجرة الى أرض الخلافة"

الخطاب التاسع - بعد 226 يوما - بتاريخ: 26/12/2015 - "تربصوا انّ معكم متربصون"

الخطاب العاشر - بعد 312 يوم - بتاريخ: 2/11/2016 - البغدادي يحرض مقاتليه على مهاجمة دول المنطقة.

الخطاب الحادي عشر - بعد 330 يوما - بتاريخ: 28/9/2017 - البغدادي يدعو انصاره الى "الصبر و الثباب"

الخطاب الثاني عشر - بعد 328 يوما - بتاريخ: 22/8/2018 - "وبشّر الصابرين".

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