مبادرة شبابية توزع 26 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام

... حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات للوقوف بصعيده الطاهر وأداء الركن الأعظم للحج. ويقصد الحجاج منذ طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة جبل عرفات، ويؤدون فيه صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، حتى تغرب الشمس، وبعدها يتوجهون إلى مزدلفة للمبيت بها.

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... ما هي مناسك الحج من الإحرام حتى الوداع؟ الحج، ركن الإسلام الخامس، بدايته تكون في السابع من ذي الحجة، حيث يبدأ بالإحرام وطواف القدوم

... الحج الى الديار المقدسة بالأرقام بينما يواصل ضيوف الرحمن التوافد إلى الديار المقدسة , كشفت السلطات السعودية المسؤولة عن إجراءات الحج الى بيت الله الحرام , تم كشف النقاب عن بعض الأرقام المهمة..