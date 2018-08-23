مبادرة شبابية توزع 26 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
نظمت أمانة مكة المكرمة حملة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام عبر توزيع ست وعشرين ألف هدية على الحجاج. وتشمل الهدايا التي تم توزيعها على الحجاج بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس وسجادات للصلاة وعبوات مياه معدنية وكتيبات توعوية و إرشادات صحية بعدة لغات داخل مناطق المشاعر المقدسة.
وتهدف الحملة إلى تفعيل الدور الاجتماعي لشباب المملكة العربية السعودية وإبراز دورهم في مبادرات الأعمال التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام.
المزيد من الأخبار
الحج الى الديار المقدسة بالأرقام
ما هي مناسك الحج من الإحرام حتى الوداع؟
أمير مكة يكشف أرقاما جديدة حول موسم الحج