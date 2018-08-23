لييبا تعلن رفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ليبيا رفضها لأي إجراء يتعلقُ بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إليها. وأكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن ليبيا لن تَقبل أبداً مايتردد من أنباء حول إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان الشمال الأفريقي التي جاؤوا منها.

وأشار إلى أن ليبيا لاتقبلُ ولن تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع فلديها مايزيد علي سبعمئة ألف مهاجراً غير شرعي على أراضيها يشكلون عبئاً ثقيلاً عليها ومن جميع الجوانب، مشدداً على ضرورة إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها. وأكد أن ليبيا بلد عبور وعانت ولازالت تعاني الكثير من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

ودعا سيالة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته بالضغط علي دول المصدر وتحمل نفقات إعادتهم، مجدداً التأكيد على أهمية معالجة هذه الظاهرة بكل جدية ومن جذورها. كان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد طالب باعادة نحو 170 مهاجراً غير شرعي إلى ليبيا بعد السماح لسفينتهم ديتشوتي بالرسو في صقلية.

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