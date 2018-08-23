ليبيا ترفض مهاجرين منعت إيطاليا إنزالهم في موانئها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)



رفضت ليبيا الخميس استقبال 177 مهاجرا عالقين على متن سفينة لخفر السواحل الإيطاليين قبالة ميناء في صقلية بعد أن منعت روما إنزال المهاجرين المتواجدين على متنها.



وكان وزير الخارجية الإيطالي ماتيو سالفيني هدد في وقت سابق من الأسبوع الجاري بإعادة المهاجرين إلى ليبيا ما لم توافق حكومات أوروبية أخرى على استقبال قسم منهم.



وأعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة في بيان أن "ليبيا لا تقبل هذا الإجراء المجحف وغير المشروع فلديها ما يزيد عن سبعمئة ألف مهاجر".



وفي بيانه الصادر ليل الأربعاء طالب سيالة المجتمع الدولي بـ"الضغط على دول المصدر لإعادة قبول رعاياهم وتحمل نفقات إعادتهم إلى دول المصدر".



وتابع سيالة "يجب إعادتهم إلى دول المصدر التي أتوا منها فليبيا بلد عبور وقد تحملت الكثير".



والسفينة الإيطالية "ديتشوتي" متوقفة منذ ليل الإثنين قبالة ميناء كاتانيا في صقلية.



وغرقت ليبيا في الفوضى منذ إطاحة نظام معمر القذافي في تشرين الأول/اكتوبر 2011 إثر ثورة مدعومة من حلف شمال الأطلسي.



وتحولت ليبيا إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه أراضي القارة الأوروبية في رحلات غير شرعية ومحفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة.



وتستقبل ليبيا المهاجرين الذين يعترض خفر السواحل الليبيون قواربهم في مياهها الإقليمية، لكنها غالبا ما ترفض استقبال من يتم انقاذهم قبالة سواحلها من قبل سفن أجنبية أو تابعة لمنظمات إنسانية.



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