قرقاش: نجاح موسم الحج أفشل محاولات إيران وقطر لتسييسه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن النجاح العظيم لموسم الحج أفشل المحاولات الإيرانية القطرية لتسييسه.



وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية، مشيرا الى النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، "أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطاً مريعاً".



وأضاف قرقاش أن "أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع".



وكان الدكتور أنور قرقاش، أكد في تغريدات سابقة أن إقبال القطريين على أداء فريضة الحج يمثل هزيمة للتعسف السياسي الذي يمارسه نظام الدوحة.



وأضاف أن "حكومة قطر أخطأت وارتبكت حين وضعت نفسها في هذا الموقف بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج".

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