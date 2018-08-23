قتل 21 حوثيا بينهم قيادي بارز بغارة جوية للتحالف في حجة

أخبار الآن | حجة - اليمن (وكالات)



قتل قائدٌ من ميليشيات الحوثي بعد ضربة جوية شنتها إحدى طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على تجمع للمتمردين في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

مصادر ميدانية يمنية اكدت ان محمد حسن الأكوع لقي مصرعه مع عشرين آخرين أثناء اجتماع لهم بمديرية عبس في محافظة حجة.

وكان الأكوع يعقد اجتماعا مع 20 آخرين من الميليشيات الانقلابية حين استهدفتهم الغارة، وفق ما ذكرت المصادر.

ويتزامن هذا التطور مع إطلاق الجيش الوطني اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية لاقتحام معقل زعيم ميليشيات الحوثي الإيرانية، عبد الملك الحوثي، في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربي، تخوض معارك عنيفة على 4 محاور في منطقة مران في محافظة صعدة، ضمن عملية أطلقت عليه اسم "قطع رأس الأفعى".

وتمكنت القوات اليمنية من تحقيق تقدم سريع خلال عمليتها عسكرية لتحرير صعدة من أيدي الميليشيات الحوثية الإيرانية، ونجحت في استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة.



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