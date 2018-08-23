مقتل قيادات حوثية وتحرير مدرسة في الدريهمي جنوب الحديدة

أخبار الآن | الدريهمي - اليمن (صحف)

قـُتل 15 قياديا من مليشيات الحوثي بينهم قيادات في الصف الأول بجبهة الساحل الغربي، جراء المعارك المستمرة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، حسب ما أعلنت ألوية العمالقة في الجيش اليمني اليوم.هذا وتمكّنت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة من تحرير مدرسة عائشة، غرب مدينة الدريهمي، وعثرت داخلها على مخزن أسلحة وذخائر وأنفاق مظلمة.

وقالت مصادر محلية بمدينة الدريهمي، إنّ اشتباكات اندلعت، أول من أمس، بين قوات الجيش الوطني وجيوب تابعة لميليشيا الحوثي التي كانت تتحصن في مدرسة عائشة في المربع الغربي لمدينة الدريهمي.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، أنّ قوات الجيش الوطني تمكّنت من قتل العناصر المتمترسة داخل المدرسة، وفرار عدد منهم، كما عثر مقاتلو الجيش الوطني على مخزن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر مختلفة، فضلاً عن العثور على أنفاق مظلمة داخل وخارج المدرسة والمناطق المجاورة للمدرسة، كانت تختبئ فيها عناصر الميليشيا.

وذكر بيان صحفي للمركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن محمد صالح طامش، وعلي ناصر البداي، لقوا مصرعهم بنيران قوات ألوية العمالقة بإسناد من مقاتلات التحالف العربي. وأضاف البيان أن 13 قياديا حوثيا آخرين، اعترفت بهم المليشيا في وسائل إعلامها، وسط تكتم عن العشرات، نتيجة تساقط عدد كبير من القيادات الميدانية الحوثية بجبهة الدريهمي.

وبحسب البيان، اعترفت المليشيا بخسارة 9 من قيادات المجاميع الميدانية، أبرزهم مشرف مجموعة الاقتحام، القيادي الحوثي وليد عباس الديلمي، إلى جانب خسارتها 4 آخرون من أبرز قياداتها العسكرية بالدريهمي وهم حميد علي السريحي، وهلال محمد الذيفاني، وهيثم صالح الجبري، وحسن عبدالله قاسم راصع.

وأوضح أن المليشيا كشفت عن مقتل قياداتها، بعد 10 أيام من مصرعهم، بعد الضغط المجتمعي الكبير لأولياء أمور وأسر القيادات، إثر انقطاع عملية التواصل والاتصال مع ذويهم في ظل تستر المليشيا عن مصيرهم.

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